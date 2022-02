D'où provient le sang humain qui a semé l'inquiétude dans une rue de Thionville ?

Inquiétude ce matin dans le Chemin du coteau, à Thionville (Moselle). Les habitants de ce quartier résidentiel ont découvert d'importantes quantités de sang, sur plusieurs dizaines de mètres, sur la chaussée, et ont prévenu la police.

L'enquête a permis de déterminer qu'il s'agit en fait du sang d'un ripeur, qui a trébuché et est tombé en descendant du marchepied du camion-poubelle, peu après 7 h. Son collègue lui a demandé s'il allait bien, et après une réponse affirmative, ils ont repris leur tournée.

Il se rend compte qu'il perd son sang plusieurs centaines de mètres plus tard

Mais quelques minutes plus tard, alors qu'ils ont progressé de quelques centaines de mètres, l'homme qui a fait une chute se sent mal et demande au chauffeur s'il a quelque chose de sucré à manger. Les deux hommes s'aperçoivent alors que le marchepied est recouvert de sang et que l'agent est blessé au mollet. Il perd beaucoup de sang.

Il est donc conduit à l'hôpital Bel-Air de Thionville, qui se trouve à proximité. Selon la municipalité, la blessure est légère, même si l'homme a perdu beaucoup de sang.