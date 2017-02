D943 : la pétition est un vrai succès pour sécuriser la départementale Tours - Loches

La pétition pour demander la sécurisation de la départementale 943 est un succès

Le nombre symbolique des 943 signatures a été atteint et dépassé pour la pétition lancée sur Internet par les chefs d'entreprises du Lochois, elle a finalement recueilli plus de 960 signatures en trois semaines

Ils demandent que la sécurisation de cet axe devienne prioritaire et que des aménagements soient réalisés sans tarder pour absorber dans de bonnes conditions les 20 000 véhicules jours dont un millier de camions.

Le 11 janvier dernier, une femme de 59 ans, cadre de santé à l'hôpital de Loches, trouvait la mort dans une collision frontale en pleine ligne droite sur la D943. Cet accident a ému tous les lochois et en particulier les chefs d'entreprises et salariés qui empruntent régulièrement cette route pour se rendre au travail. l'association Sud Touraine Entreprise et l'association AREA ont lancé une pétition en ligne pour demander en urgence des aménagements de sécurité sur cette route...en particulier sur le tronçon entre Cormery et Bridoré.