Pau, France

Depuis ce lundi, le commissariat a un service entièrement dédié à l'accueil des victimes de violences conjugales. Deux fonctionnaires de police spécialisées vont traiter les cas qui se présentent à l’hôtel de Police de Pau, pour un accueil spécifique. Il n'y a pas de statistiques, mais il est évident que le nombre de plaintes augmente ces dernières années. Sans que l'on sache si cela correspond à la libération de la parole des victimes, où si les rapports de couples sont de plus en plus violents. On remarque aussi que ces atteintes de plus en plus violentes. La création de cette cellule s'imposait, car ces victimes demandent une attention particulière.

C'est difficile pour une femme, et un homme du reste, de pousser la porte d'un commissariat. Pour raconter sa vie privée et raconter les violences qu'elle subit. On a choisi des personnes formées et qui ont l’appétence pour ce sujet, pour traiter toutes les violences conjugales et être plus professionnels et efficient. Ça sera encore mieux traité, c'est ça le but — La commissaire Mazin-Bottier

La commissaire Agnes Mazin-Bottier, la chef de la sureté départementale Copier

Sabéra et Barbara, les deux expertes

Sabéra et Barbara (nous ne donnons que leurs prénoms pour leur anonymat) sont les deux fonctionnaires de cette cellule. Sabéra a été policière à Paris, et elle a fait ce travail spécifique auprès des victimes de violences conjugales pendant quatre ans. Depuis qu'elle est arrivée à Pau, elle milite pour la création de ce service, avec l'assistante sociale de l'APAVIM, l'association d'aide aux victimes. C'est bien sûr un travail délicat. Qui nécessite un savoir-faire particulier. Parce que la victime est fragile, et elle a aussi la culpabilité de faire voler en éclat son couple, et souvent la famille. Ça remet en question son couple, sa parentalité. Il faut parfois déménager.

Aurélie Clesse est assistante social au commissariat. Elle travaille pour l'APAVIM qui est associée à ce projet. Aurélie aussi, avec Sabéra, a milité pour la création de cette cellule. Elle raconte que ces femmes et ces hommes arrivent cabossés au commissariat.

Cabossées, le mot est faible. Ce sont des personnes détruites. Tous les pans de leurs vies peuvent s'effondrer — Aurélie Clesse, assistante sociale au commissariat

Aurélie Clesse raconte la fragilité de ces victimes Copier

A 8 heures ce mardi, sur France Bleu Béarn, nous recevons Sabéra, une des deux policières spécialisées qui animeront ce service.