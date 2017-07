Dadonville: il voulait prendre en photo une moissonneuse et déclenche un incendie qui ravage 50 hectares de chaume

Un incendie a ravagé 50 hectares de chaumes ce mardi à Dadonville, près de Pithiviers. Tout est parti de la voiture d'un photographe, stationné en bord de champ pour photographier une moissonneuse. Le pot d'échappement a mis le feu à la chaume.

50 hectares ravagés par un incendie, ce n'est pas banal dans le Loiret. Les circonstances de ce feu ne sont pas banales non plus. En fin de matinée, un photographe d'un magasine spécialisé s'est arrêté en bord de champ, au niveau de la Ferme de Solvins, pour immortaliser une moissonneuse-batteuse. En voulant repartir, le pot d'échappement du véhicule a mis le feu à la chaume. Le conducteur s'est rendu compte qu'une trainée de flammes suivait sa voiture et a eu le temps de sortir avant que le véhicule ne prenne feu, elle aussi.

Une quarantaine de pompiers mobilisés, aucune évacuation nécessaire

Une cinquantaine d'hectares de chaumes (et quelques cultures) sont donc partis en fumée. Une quarantaine de pompiers, dont certains de Seine-et-Marne, sont parvenus à maitriser un incendie qui finalement ne se sera pas propagé aux bois alentours.