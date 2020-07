+28% de violences conjugales dans les Alpes-Maritimes depuis le début de l'année

Le drame est partout : chez un voisin, dans sa famille, chez ses amis. Les violences conjugales en 2020, France Bleu Azur révèle que leur nombre a explosé. +28% dans les Alpes-Maritimes pour les cinq premiers mois de l'année. Plusieurs raisons avancées par les autorités :

La libération de la parole

Les victimes déposent davantage plainte qu'il y a encore quelques années. Les structures d'accompagnement sont plus nombreuses.

C'est aussi le résultat de la politique

Le confinement

Le confinement, enfer du huis-clos pour les victimes a aussi exacerbé ces violences. Il a été plus compliqué d'alerter, de fuir même si des dispositifs d'alerte ont été mis en place, dans les pharmacies notamment. Les associations ont tenu des permanences, la justice a géré les urgences.

Une hausse totalement inédite dans les Alpes-Maritimes

Le procureur de Nice invité de France Bleu Azur Matin révèle que "c'est la première fois, une telle augmentation des plaintes pour violences intra-famiales". Le procureur explique que ce sont les deux premiers mois de l'année qui ont le plus marqué cette augmentation. Et donc pas simplement un effet du confinement.

Ecoutez le procureur de Nice Xavier Bonhomme invité de France Bleu Azur Matin Copier

Quel dispositif d'aide ?

Le comité local réuni ce jeudi dans les Alpes-Maritimes se mobilise pour améliorer le traitement dans l’accueil le traitement des plaintes. Et surtout la coordination des services de police et de gendarmerie avec les structures d'aides aux victimes.

Le 3919, Violences Femmes Info

C’est un numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de toutes formes de violences (violences conjugales, violences sexuelles, violences au travail, mutilations sexuelles féminines, mariages forcés), ainsi qu’à leur entourage et aux professionnels concernés. ll permet d’assurer une écoute, une information, et, en fonction des demandes, une orientation adaptée vers les dispositifs locaux d’accompagnement et de prise en charge. ll est anonyme. Il est accessible et gratuit en métropole et dans les DOM 7 jours sur 7. Le numéro est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 22 h, les samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 18h.

Le 119, Allô Enfance en Danger

Ce numéro national est dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l’être, ouvert 24h/24, 7 jours/7 et gratuit.

Les enfants visés par les violences pendant le confinement

Pendant le confinement, il y a eu une perte de vue des enfants. Habituellement, c'est principalement l'Éducation nationale qui alerte sur ces violences et là, comme les écoles étaient fermées, moins d'informations sont remontées (par le 0805.40.06.06 ou par courrier). Il y a eu une hausse des appels au 119 (numéro d'appel d'urgence nationale pour l'enfance en danger) : plus du double !

Et depuis janvier, il y a eu un nombre non négligeable de signalements envoyés au parquet : 240 signalements (34 % concernant des cas de maltraitance physique, 35% pour des enfants co-victime ou témoin de violences conjugales).

Ecoutez Annie Seksik : "Les enfants victimes de violences pendant le confinement" Copier