Dakar 2022 : un manchois participera pour la première fois au volant d'un camion

Un manchois va faire ses débuts sur le Dakar du 2 au 14 janvier en Arabie Saoudite. Guillaume Baron, 37 ans, patron d'une chaudronnerie à Gavray, est fan de rallye et il participera à la course Classic à bord d'un camion avec deux amis Alexandre Lemerey et Fabien Lecaplain.

Guillaume Baron et ses acolytes Alexandre Lemerey et Fabien Lecaplain seront sous le nom de la Team Holeshot Competition avec un camion un Man de plus de 20 ans. Ils partiront le 26 décembre direction l'Arabie Saoudite pour le Dakar 2022 qui va se dérouler du samedi 1er janvier au vendredi 14 janvier. Plus de 1 000 participants sont attendus sur cette édition, la 44e. Douze étapes au total sous forme de boucle pour commencer et finir à Jeddah.

C'est un rêve d'enfant

La catégorie « Classic » à laquelle participe Guillaume Baron comprend 130 concurrents qui détiennent des bolides datant des années 80-90. Ils devront gérer seuls sans assistance les éventuelles pannes "en arrivant là-bas on va s'entraîner pour appréhender la conduite sur le sable". Ils se sont préparés mentalement et physiquement depuis des mois et pour Guillaume Baron cette première participation c'est avec pleins d'étoiles dans les yeux : "quand on est passionné de sports mécaniques le Dakar c'est mythique. c'est un rêve d'enfant qui se réalise et le faire avec des copains c'est génial ! Ce qui nous fascine c'est de devoir se débrouiller seuls en pleine nature."

Un camion écolo à l'eau et au gazole

Leur camion portera le numéro 915 c'est un camion vieux de 20 ans qui a déjà fait le Dakar : "il fait 500 chevaux et a 4 roues motrices. Pour être plus écolo il est équipé d'un kit hydrogène donc il roulera au gazole et à l'eau ! Comme ça on dégagera moins de CO2 et on consommera moins" ajoute Guillaume Baron. Et pour se donner du courage il n'aura qu'à jeter un petit coup d'œil sur son casque : "mes filles l'ont décoré pour pouvoir penser à elles un peu tous les jours et quand le moral tombe hop on regarde le casque et on se dit qu'elles sont un petit peu avec nous"

