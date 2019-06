Damien Castelain rembourse 20 000 euros de notes de frais à la MEL

Damien Castelain rembourse ses notes de frais. Le président de la Métropole européenne de Lille est dans le collimateur de la justice et de l'Agence française anticorruption, pour des frais réglés par la MEL. Il affirme n'avoir rien à se reprocher, mais rend la somme au centime près.

L'affaire a éclaté il y a un an exactement, en juin 2018 : le média en ligne Médiacités révélait les notes de frais de Damien Castelain, le président de la Métropole européenne de Lille (MEL). 20 000 euros de factures depuis son élection, en 2014, en restaurants, hôtels, hammam, vêtements... Le tout réglé par une régie d'avance, une enveloppe dédiée aux notes de frais. Depuis, l'Agence française anticorruption (AFA) a engagé un contrôle, le parquet de Lille a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics.

"Ce n'est pas un aveu de culpabilité" - Florence Rault, avocate de Damien Castelain

Damien Castelain a donc remboursé l'intégralité de la somme, "au centime près", précise son avocate, Florence Rault. Début avril, il a versé les 20 000 euros à la MEL. "Ce n'est en aucun cas un aveu de culpabilité", explique-t-elle, "apparemment, les avances de frais déplaisent à certains, donc il a remboursé. Comme ça il n'y a plus de discussion possible".

"Ça renforce les soupçons, plutôt que de les apaiser" - Eric Darques, vice-président du FRICC

Le militant anticorruption nordiste, Eric Darques, vice président du FRICC, le Front républicain d'intervention contre la corruption, qui a porté plainte pour détournement de fonds publics dans ce dossier, estime au contraire que ce remboursement entretient le flou entre dépenses privées et professionnelles : "Damien Castelain a bien pris conscience qu'il n'y avait aucune base légale aux frais qu'il a dépensés sur le compte des contribuables. S'il prend la peine de rembourser, c'est qu'il se sent morveux, et qu'il espère s'attirer la mansuétude du parquet. Mais ça renforce les soupçons, plutôt que des les apaiser".

