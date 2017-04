Dangé-Saint-Romain : elle veut rouvrir le bar de son grand-père

Une habitante de Dangé-Saint-Romain (Vienne) va rouvrir le bar de son grand-père. L'établissement est fermé depuis trois ans. Elle l'a transformé pour proposer des produits bio, locaux, et des ateliers de bien-être.

Une habitante de Dangé-Saint-Romain (Nord- Vienne) veut rouvrir le bar de son grand-père, qui est fermé et abandonné depuis trois ans. Séverine Lafuie, 35 ans, s'est lancée dans ce projet l'année dernière "poussée par la mémoire des ancêtres".

L'idée a émergé en disant : qu'est ce que je peux faire dans le café de Papy ?" Séverine, la gérante

Cette directrice de centre aéré, passionnée de cuisine et de bien-être, transforme le lieu à sa sauce.

Epicerie bio et cours de yoga

Son bar, baptisé "L'éveil des sens", proposera de la restauration rapide en bocaux, une petite épicerie bio, des conférences et des ateliers de bien-être. Tous les produits seront locaux, bio et le but est de tendre vers le "zéro déchet".

Et dans la lignée familiale, Séverine Lafuie met d'ailleurs ses parents à contribution : sa mère donnera des cours de yoga, et son père est en train de peindre l'enseigne.

Séverine et son père, Jean-Pierre, dans le bar en travaux © Radio France - MC Fournier

Pour boucler son budget de 30.000€, la nouvelle gérante a lancé une demande financement participatif sur internet. Elle a réuni plus de la moitié de la somme demandée aux donateurs.

L'ouverture est prévu mi mai.