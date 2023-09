Daniel Luque et Emilio de Justo ouvrent la porte des Consuls des arènes de Nîmes

Sortie triomphale pour Daniel Luque et Emilio de Justo

Deuxième corrida triomphale dans les arènes de Nîmes ce vendredi. Daniel Luque et Emilio de Justo sont tous les deux sortis par la porte des Consuls. Le maestro sévillan a coupé cinq oreilles, le torero de Càceres en a obtenu trois face à un très bon lot de toros de La Quinta, dans un mano a mano qui a tenu toutes ses promesses.

S'il fallait désigner un vainqueur dans cet affrontement de très haut niveau, ce serait forcément Daniel Luque. Pas seulement pour son bilan comptable, mais parce que le maestro de Gerena a fait un nouvelle fois l'étalage éclatant de sa classe, de la maturité de sa tauromachie, d'un éloge permanent de la lenteur et d'une maitrise technique proche de la perfection qui font de lui le torero incontournable pour ne pas dire intouchable du moment. En résumé, c'est tout simple, chez Luque il n'y a rien à jeter.

Daniel Luque intouchable, Emilio de Justo relève le défi

Face a un tel monstre, il a fallu qu'Emilio de Justo relève un sacré défi. Et le maestro de Caceres s'est livré corps et âme pour y parvenir. Il a été grand dans l'adversité pour aller couper des oreilles à des toros qui n'avaient aucune envie de lui en faire cadeau. Et peu importe s'il est reparti avec deux trophées de moins dans son escarcelle que son compagnon de cartel. Lui refuser la sortie par la porte des Consuls aurait été cruel. Par sa décision, même si elle sera contesté par certains, la présidence, a eu le bon goût, à juste titre, d'éviter ce qui aurait résonné comme une authentique injustice