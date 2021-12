Daniel Malgouyres hospitalisé en psychiatrie

Le propriétaire du Jardin de Saint-Adrien à Servian près de Béziers condamné vendredi dernier à 18 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Hérault n'est plus dans sa cellule de la prison de Villeneuve-les-Maguelone ou ses avocats devaient le rencontrer ce mardi matin. Il a été hospitalisé à la Colombière en psychiatrie. Ils ignorent pour quelle raison précisément "geste désespéré " ou "contre coup du procès". Daniel Malgouyres âgé de 72 ans répète depuis 4 ans qu'il est innocent et qu'il n'a pas commandité le cambriolage qui a conduit à la mort de David Viers .

Un détenu très éprouvé

"J'étais inquiet, le soir de sa condamnation. Et aujourd'hui, effectivement, on a voulu le rencontrer. On nous a indiqué qu'il avait été hospitalisé à Montpellier. Les motifs de cette hospitalisation ne sont pas connus. Il est très, très effondré. On va dire qu'il est prêt à continuer le combat. C'est en tous les cas le sens de l'appel qu'il a interjeté mais il est très fatigué" raconte maître Jean-Marc Darrigade

C'est un homme qui a 72 ans, qui est très, très fatigué et qui avait mis vraiment beaucoup d'espoir dans ce procès. Qui pensait vraiment que trois semaines de procès permettraient de voir la lumière, de voir la vérité. Pour lui, c'est terrible de devoir affronter une année supplémentaire

Daniel Malgouyres devrait être rejugé d'ici un an maximum à Carcassonne, ou à Perpignan. Ses deux co-accusés, Richard Bruno et Richard Llop condamnés à 7 et 8 ans de prison n'ont, eux, pas fait appel.