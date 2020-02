Danjoutin : une famille séquestrée à son domicile, plusieurs suspects en fuite

Danjoutin, France

Ils ont surgi en pleine nuit dans la maison. Plusieurs individus armés et cagoulés s'en sont pris à trois membres d'une même famille, à Danjoutin, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le lotissement du Moulin, a-t-on appris ce vendredi de source proche du dossier.

Le père blessé à l'arme blanche

Le père de 57 ans, la mère de 47 ans, et leur fils adolescent sont ligotés et séquestrés dans leur pavillon. Le père sera même blessé avec une arme blanche. Les agresseurs recherchent semble-t-il de l'argent, des bijoux et des objets de valeur. Ils forceront même la mère à aller retirer de l'argent dans des distributeurs automatiques.

Vers 2h et demi du matin, une fois les agresseurs partis, les trois membres de la famille parviennent finalement à prévenir la police. Ils seront transportés à l'hôpital, très choqués. Les suspects, quant à eux, n'ont toujours pas été interpellés.

Une affaire criminelle

L'enquête est confiée à la police judiciaire de Besançon. Plusieurs hommes de la police technique et scientifique étaient d'ailleurs sur les lieux ce vendredi pour procéder à différents prélèvements. On ne connaît pas le montant du préjudice financier pour cette famille.