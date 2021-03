Dans ce centre de vaccination de Dordogne, les personnes âgées arrivent en mini-bus

Le dispositif "Aller Vers" est lancé en Dordogne depuis lundi. Ce dispositif organisé par la préfecture permet aux communes de mettre en place des solutions de transport pour les personnes de plus de 75 ans qui souhaitent se faire vacciner. Périgueux et l'agglomération du Grand Périgueux ont commencé à conduire les personnes âgées vers l’hôpital privé Francheville.

Un transport en voiture ou en minibus

A l'entrée de l'hôpital Francheville, boulevard de Vésone, des voitures patientent sur le côté de la rue. Des personnes âgées descendent ou y remontent. Un peu plus loin, ce sont deux dames qui sortent d'un minibus conduit par un conseiller municipal : "Il est venu me chercher chez moi. Il m'a aidé à monter dans le car j'ai 83 ans quand même" explique Maryse qui habite Château l'Evêque. Les personnes âgées sont ensuite accompagnée jusqu'à la vaccination, un accueil salué par Colette , bientôt 80 ans : "Je dis merci !".

Ce sont bien les communes qui organisent le transport de ses administrés : des adjoints, des conseillers municipaux ou des habitants se chargent de déplacer les plus de 75 ans qui veulent se faire vacciner.

Un soulagement pour ces personnes âgées

Comme tous les patients venus se faire vacciner c'est la mairie qui a contacté Solange et Nicole, qui ont plus de 75 ans, pour les inscrire sur au dispositif. Un soulagement pour ces deux femmes qui ne veulent ou ne peuvent pas se déplacer : "C'est tellement difficile pour se garer !" lance Solange. Et Nicole ajoute : "J'ai mon permis mais comme je suis cardiaque, je ne peux plus conduire. C'est très très bien pour moi".

Toute cette semaine, ils seront une centaine à venir à la clinique Francheville chaque jour grâce à "Aller Vers". Toute la Dordogne est concernée par ce dispositif : 11 centres sont mobilisés. Le dispositif dure 4 semaines pour les primo injections et sera donc renouvelé pour quatre semaines supplémentaires afin de faire les rappels.