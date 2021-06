Skieur mort contre un pylône en Savoie : les prévenus font appel de leur condamnation

Dans l'affaire de l'apprenti skieur mort contre un pylône dans la station des Arcs, le Syndicat Local des Moniteurs du Ski Français de la station ARCS 2000, le président local de l'ESF et ADS l'exploitant du domaine skiable font appel de leur condamnation à de lourdes peines d'amende. De 5.000 à 50.000 euros - la peine la plus sévère pour l'exploitant jugé pour défaut de balisage. Ils ont été condamnés fin mai pour "homicide involontaire" par le tribunal correctionnel d'Albertville. Il y aura donc un second procès, en appel.

Mort le jour de son examen

Le jeune de 21 ans avait percuté un pylône de remontée mécanique en février 2017 le jour où il passait en candidat libre sa "flèche". Les prévenus contestent et lui reprochent d'avoir skié à une "vitesse excessive" avant le début de l'épreuve, "lors d'une descente de repérage, et non pas pendant l'examen". Les conseils de prudence auraient été prodigués. Lors du procès à Albertville, l'accusation avait demandé la relaxe du syndicat de l'ESF et du président local.