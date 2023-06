Dans l'Aisne, Saint-Quentin et Soissons elles aussi touchées par les violences urbaines après la mort de Nahel

Selon la préfecture de l'Aisne, les violences urbaines ont touché le quartier Europe, à Saint-Quentin, et le quartier de Presles, à Soissons dans la nuit du 29 au 30 juin, dans un contexte plus général d'émeutes dans toute la France.

Le reste du département a connu "une situation globalement calme".

ⓘ Publicité

Des dégradations sur les commerces, les voitures et les poubelles

Aucun blessé n’est à déplorer mais les casseurs s'en sont pris à plusieurs commerces, saccagés et incendiés, en particulier à Saint-Quentin. Plusieurs voitures ont aussi brûlé, de même que de nombreuses poubelles.

Le préfet de l’Aisne Thomas Campeaux "condamne fermement les multiples dégradations et actions hostiles qui ont été commises contre les policiers, pompiers et gendarmes mobilisés à cette occasion ainsi que les habitants et commerçants de ces quartiers". Il souligne qu’il est "inacceptable que des commerces de proximité, des lieux de vie et de solidarité et des emprises et équipements de service public soient pris pour cible".

Au fur et à mesure de la nuit, la préfecture a renforcé le dispositif policier à l'aide de renforts issus du reste du département, de militaires des pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de l’Aisne (PSIG) et de policiers d’une compagnie républicaine de sécurité (CRS). Les sapeurs-pompiers du département étaient largement mobilisés pour procéder à l’extinction des incendies volontaires et ont également participé à des opérations de soutien de départements voisins et de l’Île-de-France.