Dans l'Eure, deux morts dans un accident de la route sur la RN13

Une femme de 73 ans et un homme de 21 ans sont morts, ce samedi, lors d'une collision entre leur deux voitures sur la RN13 à Aigleville (Eure). Deux passagers, en urgence absolue à l'arrivée des pompiers, ont été héliportés vers le CHU de Rouen.

Une collision entre deux voitures a fait deux morts ce samedi 16 juillet sur la RN13 à Aigleville dans l'Eure. L'accident a eu lieu vers 10h du matin. Les deux conducteurs, une femme de 73 ans et un homme de 21 ans, sont morts dans le choc entre les deux véhicules.

Deux passagers gravement blessés

Les deux passagers d'un des véhicules, un homme et une femme de 21 ans, se trouvaient en état d'urgence absolue a l'arrivée des pompiers. Ils ont dû être désincarcérés et on été héliportés vers le CHU de Rouen.

Le temps de l'intervention des pompiers, la RN13 a été coupée à la circulation dans le sens province vers Paris, ce qui a provoqué de fortes perturbations.