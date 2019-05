Dans l'Eure, la patronne d'un bar-tabac grièvement blessée et laissée menottée à son domicile

Evreux

C'est l'heure de la fermeture ce samedi 18 mai. Après avoir tiré le rideau, la patronne du bar-tabac, une femme de 53 ans, rentre chez elle, dans la maison qui jouxte le commerce.

C'est alors que trois hommes surgissent. Ils réclament la recette de la journée et, pour y parvenir, déploient une extrême violence : des coups de poings puis des coups de couteau qui blessent grièvement la quinquagénaire à la main notamment.

Les agresseurs parviennent à récupérer des cigarettes et de l'argent liquide et, avant de prendre la fuite, menottent la victime pour l'empêcher d'appeler la police. Ce sont finalement les cris et les appels au secours qui alertent les voisins.

La patronne du tabac a été transportée dans un état grave à l'hôpital où elle a dû subir une intervention chirurgicale.

Les trois hommes, eux, sont toujours recherchés. L'enquête a été confiée à la section de recherches de Rouen.