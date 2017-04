Dans l'Eure, un ancien entraîneur de football mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineur

Un ancien entraîneur du club de football de Gravigny, dans l'Eure, a été mis en examen ce vendredi 28 avril pour viols et agressions sexuelles sur mineur. Les faits se seraient déroulés dans les années 1990. Le parquet est très prudent avec cette enquête.

Certains éléments incitent le parquet à la plus grande prudence dans le cadre de cette affaire. Pour l'instant, une seule personne accuse cet homme d'une soixantaine d'années de viols et d'agressions sexuelles alors qu'il y a eu beaucoup d'auditions pendant sa garde à vue et que l'ancien entraîneur a officié dans le club de foot de Gravigny pendant près de 40 ans.

On ne peut pas parler de pédophilie à ce stade

La victime présumée avait entre 10 et 12 ans environ au moment des faits qui se seraient étalés sur quelques années, dans les années 1990. Ces viols et ces agressions sexuelles ne se seraient pas forcément produits dans le cadre du club et de ses activités mais sur le déroulé précis, c'est assez flou pour l'instant et le suspect nie en bloc.

L'enquête démarre donc vraiment maintenant pour comprendre ce qui s'est réellement passé entre l'entraîneur et le jeune garçon à l'époque... "On ne peut pas parler de pédophilie à ce stade", explique-t-on du côté du parquet, qui dit avoir peu d'éléments en sa possession. Le suspect a donc été laissé libre sous contrôle judiciaire le temps de cette information.