Dans l'Hérault, des fumées après un incendie dans l'usine électrique de Cazedarnes

Ce dimanche 22 novembre 2020, dans la matinée, un feu a démarré dans l'usine électrique de Cazedarnes, au nord-ouest de Béziers. Selon Thierry Cazals, maire de la commune, des disjoncteurs auraient fondu. L'incendie aurait dégagé des fumées mais pas de grandes flammes. Les pompiers de l'Hérault sont intervenus.

L'incident a provoqué des coupures d'électricité entre 8h30 et 10h30. Au pic de ces coupures, 11 000 foyers ont été privés d'électricité pendant une dizaine de minutes. Puisserguier et Cessenon-sur-Orb sont les deux communes les plus touchées. Actuellement, 300 habitations sont encore sans électricité, selon Enedis. Le fournisseur d'énergie est toujours en train d'intervenir pour rétablir le courant au plus vite.