Dans l'Indre la justice a rattrapé une partie de son retard en 2021

Ce jeudi 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire et le conseil des prud'hommes ont fait leurs rentrées solennelles. Ce vendredi 21 janvier, c'est au tour du tribunal de commerce. C'est l'occasion de faire un bilan de l'activité menée en 2021. Le nombre de nouvelles affaires au tribunal de commerce a baissé, l'activité des prud'hommes reste impactée par l'épidémie et le retard s'accumule. En revanche, du côté judiciaire, en matière civile comme en matière pénale, une partie des dossiers en stock a été apurée, c'est à dire que le retard a été en partie rattrapé.

Sur le plan judiciaire : un retard en partie rattrapé

30% d'affaires traitées en plus en matière civile

C'est notamment visible, en matière civile (les divorces, gardes d'enfants, conflits de successions par exemple). Le nombre de nouveaux dossiers a été quasiment le même qu'en 2020, on note une hausse de 5% à peine. Mais dans le même temps, le nombre d'affaires traitées, a lui augmenté de près de 30%. "On a apuré" explique le Président du Tribunal, Philippe Vignon. En fait, la justice s'est penchée sur les dossiers en retard. Il y a eu 3.437 nouvelles affaires, tous contentieux confondus mais dans le même temps, 3.683 dossiers ont été réglés. Si bien qu'à la fin de l'année 2021, le stock avait baissé d'un peu plus de 24 %, presque 1/4 !

Moins de nouvelles affaires, mais plus d'affaires traitées qu'en 2020 en matière pénale

Cela se voit aussi en matière pénale, il y a eu moins de nouvelles affaires en 2021 mais comme en matière civile, là aussi, il y a plus d'affaires traitées que l'année précédente. Le parquet a traité 687 affaires de plus qu'en 2020, tandis que le tribunal correctionnel a rendu 89 décisions de plus.

On arrive à la limite de ce que l'on peut faire humainement dans de bonnes conditions

Mais, pour épurer, liquider le stock il faut des audiences supplémentaires, "du temps d'audience" comme le rappelle Agnès Aubouin, la Procureure de la République de Châteauroux. Cela signifie donc des moyens supplémentaires, notamment humains. "On va continuer d'épurer" assure-t-elle, tout en prévenant "On arrive à la limite de ce que l'on peut faire humainement dans de bonnes conditions". D'ailleurs la Procureure de la République explique avoir fait la demande d'un sixième poste en urgence pour le Parquet de Châteauroux.

Le nombre d'affaires traitées a augmenté de près de 30% en matière civile en 2021. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Moins d'activité au tribunal de commerce

Les aides de l'Etat ont permis de limiter les défaillances d'entreprises

La baisse d'activité s'est poursuivi au tribunal de commerce, avec 21% de cessation de paiement en moins enregistrées par rapport à 2020. C'est une conséquence directe de la crise sanitaire et de sa gestion par le gouvernement. "L'arrivée au tribunal en procédure collective c'est dû à la défaillance de la trésorerie" explique le Président du tribunal de commerce de Châteauroux, Christophe Ferrand. Or le gouvernement a massivement aidé les entreprises à faire face à la crise en allégeant les charges ou en soutenant leur trésorerie. Mais une large partie de ces aides a pris fin en septembre 2021 (exception faîtes de certains secteurs encore fortement soutenu comme l'hôtellerie restauration).

Prévenir les défaillances d'entreprises post-covid

De nombreuses défaillances pourraient donc survenir dans les prochains mois et c'est tout l'enjeu du tribunal de commerce pour cette année 2022. Il s'agit de prévenir plutôt que guérir et donc de déceler dans les entreprises du département des signes avant-coureurs. Pour cela, un comité a été mis en place par la Préfecture, tandis que le tribunal organise lui des entretiens entièrement confidentiel à la demande, ou à travers une convocation, de dirigeant d'entreprise. Il s'agit d'évaluer la situation de l'entreprise et dégager des axes de travail ou des solutions pour ne pas arriver à une situation extrême. Christophe Ferrand appelle donc les chefs d'entreprises à venir le rencontrer, à faire ce premier pas "c'est un entretien confidentiel, entre lui et moi seulement" explique-t-il.

60% de nouvelles affaires en moins au Conseil des Prud'hommes

À l'image du tribunal de commerce, l'activité du conseil des Prudhommes a été elle aussi fortement impactée par la crise sanitaire. C'est simple, le nombre de nouvelles affaires a littéralement fondu passant de 374 nouvelles affaires en 2020 à seulement 139 l'année dernière. C'est 62% de moins environ mais cette baisse cache toutefois des disparités. Ainsi entre 2020 et 2021 le nombre d'affaires nouvelles a été divisé par six dans le commerce. Elles sont aussi moins nombreuses dans le domaine de l'agriculture. Par contre, le nombre de nouvelles affaires a augmenté dans l'encadrement passant de 16 à 2, et dans l'industrie passant de 25 à 28.

Pour autant cette baisse d'activité n'a pas permis au conseil des prud'hommes de rattraper on retard. Le stock de dossiers n'a baissé que de 8% explique sa présidente, Laurence Barrière. En cause, là aussi le manque de moyens, le conseil ne dispose plus que d'une greffière. La lenteur se mesure au fil des ans, 172 affaires terminées en 2021, 245 en 2019 et 719 en 2017.