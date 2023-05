Dans l'Indre le probable féminicide de Tarbes ravive la douleur des proches de Zina tuée en 2003

Le probable féminicide commis ce week-end à côté de Tarbes (Hautes-Pyrénées) ravive dans l'Indre la douleur des proches de Zina. Le suspect a été retrouvé mort pendu dans une forêt, aux côtés du corps de son ex petite amie qui porte des traces de coups à l'arme blanche. Les enquêteurs soupçonnent fortement un meurtre, suivi d'un suicide. L'auteur présumé, Samy Dioumassy, a déjà été condamné pour féminicide à Châteauroux en 2006. Il avait donné 29 coups de couteau à sa petite amie de l'époque, Zina, enlevée à Châteauroux et tuée en forêt de Nuret-le-Ferron. Condamné à 25 ans de prison - dont 15 incompressibles - Samy Dioumassy était ressorti de détention il y a un an et demi.

Le choc des proches de Zina

Les proches de Zina ont découvert avec stupeur que le suspect du féminicide dans les Hautes-Pyrénées leur est bien connu. À l'époque, en 2003, ils s'étaient battus pour défendre la mémoire de la jeune femme tuée à Nuret-le-Ferron. Ils avaient ainsi organisé une marche blanche, et créé une association pour défendre les femmes victimes de violences conjugales. Monique Mathé, habitante de Thenay (et ancienne maire de la commune) où habitait à l'époque la famille de la victime, a été présidente de l'association. Lorsqu'elle a appris que Samy Dioumassy était peut-être repassé à l'acte elle a ressenti un choc : "qu'un crime comme ça puisse se reproduire avec la même personne c'est épouvantable. Il n'y a pas de mots (...) Ca rappelle de très douloureux souvenirs... le meurtre en lui-même et ce procès qui a été terrible".

Un procès éprouvant

Monique Mathé avait assisté au procès qui s'était déroulé en 2006 aux Assises de Châteauroux. "Beaucoup de choses m'avaient profondément choquée (...) Ce qui m'avait inquiétée c'est qu'il n'avait vraiment pas de repères et il ne voulait pas convenir du tout de ce qu'il avait fait. C'était [selon lui] un accident. Une telle négation de la réalité ça m'avait sidérée (...) 29 coups de couteau, il lui a roulé sur le corps (...) c'était choquant" se rappelle cette habitante de Thenay.

Aujourd'hui, les proches de Zina pour certains attendent des réponses, ou tout du moins des précisions. Ils ignoraient d'ailleurs que Samy Dioumassy était sorti de prison.

