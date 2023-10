Dans l'Indre, première session de la Cour criminelle; quel bilan dans le Cher où elle a été expérimentée ?

Dans l'Indre, la Cour criminelle va siéger pour la première fois de son histoire ce jeudi et ce vendredi. Un homme sera jugé pour viol incestueux commis sur un mineur, agression sexuelle incestueuse, et proxénétisme. La nouveauté, c'est que seuls des magistrats professionnels - au nombre de cinq - le jugeront. Il n'y aura pas de jurés populaires, ces citoyens tirés au sort qui siègent habituellement aux côtés des juges professionnels. L'objectif des Cours criminelles, récemment généralisées à tous les départements français, est d'économiser du temps, des moyens, et d'éviter la correctionnalisation des dossiers de viols (le fait de requalifier les viols en délits, pour que les dossiers soient plus rapidement étudiés au tribunal correctionnel, mais avec des peines encourues moins lourdes). Ce sont en effet en immense majorité des dossiers de viols qui sont audiencés devant ce nouveau type de cour. Elles traitent des affaires sans récidive, pour lesquelles sont encourues des peines allant de 15 à 20 ans de prison. Dans le Cher, cela fait plus de deux ans que le dispositif est expérimenté; quel bilan en font les avocats, qui dans un premier temps étaient particulièrement opposés aux Cours criminelles ?

Un gain de temps ou pas ?

L'une des promesses des Cours criminelles, c'est de gagner de temps. Car dans un procès d'Assises classique, il faut accueillir les jurés, les former rapidement au déroulement d'un procès, puis effectuer un tirage au sort. Il faut ensuite tout au long des audiences souvent expliciter certains points de procédure, car ils ne sont pas professionnels du droit. Globalement, sur l'audiencement des dossiers, maître Jean-Michel Fleurier, avocat au barreau de Bourges, ne voit pas vraiment de différence : "par exemple le dernier dossier que j'ai eu, il y a une ordonnance de renvoi devant la Cour criminelle au mois de février, et une audience qui a eu lieu au mois de décembre. C'est-à-dire dix mois entre l'ordonnance de renvoi, donc l'information judiciaire terminée, et la date de l'audience" explique l'avocat.

Maître Jean-Michel Fleurier se montre plutôt critique vis-à-vis de cette Cour criminelle, complémentaire à la Cour d'Assises qui existe toujours. Le gain de temps s'effectuerait plutôt au niveau de la durée des audiences. Là où une audience "classique" devant une Cour d'Assises pour ce type de dossier prenait en moyenne trois jours, elle en prend deux devant une Cour criminelle, procureur à la Cour d'appel de Bourges. Pour Jean-Michel Fleurier, ces procès plus courts ne sont pas forcément une bonne nouvelle : "Pour moi c'est plutôt négatif. On a beaucoup moins de temps pour étudier les dossiers correctement à l'audience, pour entendre des témoins, pour entendre des experts, moins de temps également pour un accusé pour pouvoir s'exprimer (...) On a l'impression que c'est bien plus expéditif" regrette l'avocat.

Sa consœur, maître Sandrine Barré, ne partage pas du tout cet avis. Elle explique qu'à Bourges les avocats sont associés avec les autres parties prenantes du procès à son organisation, avant le passage en Cour criminelle. "On discute très ouvertement de : combien on pense qu'il faut de jours, et combien il faut de témoins (...) et dans le Cher, on a toujours une écoute qui fait qu'on a jamais d'une demi journée ou d'une journée en plus. Donc pour moi ça n'est pas une justice au rabais, pour moi ca n'est pas une justice expéditive. Simplement, effectivement, l'expert qui vient devant une Cour criminelle n'a plus besoin forcément d'expliquer certains concepts comme la résilience, le trauma, le stress post-traumatique, ou l'effet de sidération. Mais ca ne veut pas dire pour autant que c'est expéditif et qu'on en tiendra pas compte. C'est juste qu'on a plus besoin de l'expliquer autant que si on était face à des jurés populaires qui n'ont jamais entendu ces notions" détaille l'avocate, qui a eu l'occasion d'expérimenter la Cour criminelle à plusieurs reprises. Sandrine Barré précise toutefois qu'elle reste attachée dans d'autres types de dossiers à la présence des jurés populaires, qui peuvent porter un œil neuf sur des situations. Ils sont ainsi toujours sollicités aux Assises. L'avocate berruyère estime ainsi que les Cours criminelles sont bien complémentaires de ces audiences "classiques", toujours existantes dans les tribunaux en France.

Par ailleurs, maître Sandrine Barré souligne un effet positif, selon elle, des Cours criminelles : les débats, puisqu'ils se tiennent devant des juges professionnels, sont souvent plus techniques, et versent moins dans le pathos.