Dans l'Indre, un joueur de football amateur frappe un arbitre en plein match

Un joueur du district de l'Indre s'en est pris directement et physiquement à un arbitre lors d'un match de deuxième division, en lui mettant une gifle. Il risque désormais une lourde suspension.

Le Pont-Chrétien-Chabenet, France

Le match de deuxième division de District entre les deux équipes seniors du Pont-Chrétien-Chabenet et l'Amicale Sportive Saint Gaultier-Thenay est sur le point de se terminer ce dimanche 10 novembre lorsqu'un joueur de l'équipe qui reçoit, Le Pont Chrétien, prend un carton rouge. Il s'en prend alors à l'arbitre et lui donne une gifle. L'arbitre se retrouve par terre, le match est arrêté, et il est emmené par les pompiers, appelés vers 17h.

Une enquête ouverte

Les gendarmes se sont également rendus sur les lieux. Le joueur en question a reconnu les faits selon eux. Une enquête est également ouverte. L'agresseur risque notamment d'écoper une grosse sanction de la part du district de football, étant donné qu'une quelconque agression, et surtout d'un arbitre, est sévèrement punie par les instances.