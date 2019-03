Dans l’Indre, un surveillant de prison prêt à tout arrêter : "un nouvel emploi, pour pouvoir rester en vie"

Indre, France

Le message de Sébastien Piteau, ce surveillant pénitentiaire de 45 ans à Saint-Maur, sur le réseau social Facebook, a été partagé des dizaines de fois. Tout simplement, ce surveillant n'en peut plus.

C'est écrit en majuscule en tête de son message : "Demande d'emploi". Sur une photo, Sébastien Piteau s'affiche en costume bleu avec une cravate. Il a accroché ses sept médailles de service militaire.

"Je postule pour un nouvel emploi afin simplement de pouvoir rester en vie". Ce surveillant est désabusé : "Je ne serai jamais payé assez chère pour servir de punching-ball et me faire tuer au travail."

Sébastien Piteau ne supporte plus le quotidien à la maison centrale de Saint-Maur : "Les agressions il y en a toujours eu. Mais elles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Aujourd’hui, j’ai un boulot et je dois faire vivre ma famille mais je n’hésiterai pas à partir. A un moment, il faut faire des choix dans la vie. Je n’ai pas envie de continuer à subir jusqu’à la fin comme ça."

"Je postule pour un nouvel emploi pour de pouvoir rester en vie" confie Sébastien Piteau Copier

Ce jeudi matin, devant la Maison Centrale de Saint-Maur dans l'Indre. © Radio France - Victor Vasseur

Un travail dans le sport, auprès des jeunes

Aujourd'hui, cet ancien militaire espère quitter l'administration pénitentiaire et trouver "un nouveau travail dans le sport, pourquoi pas". Déjà très investi dans le club de boxe de Saint-Maur, Sébastien aimerait "accompagner des jeunes pour qu'ils évitent de passer par la case prison."

Son message se termine comme une lettre de motivation : "Je suis sérieux et motivé et porterais la plus grande attention à chaque offre."