Dans l'Indre, un trafic de voitures et de pièces détachées volées démantelé

C. CHAVIGNAUD

L'enquête aura duré plusieurs mois, et mobilisé 92 gendarmes au total. Un trafic de voitures et de pièces détachées automobiles vient d'être démantelé. Sept personnes ont été interpellées la semaine passée, le mardi 20 juin. Des hommes et des femmes soupçonnés d'être impliqué à divers degrés dans ce trafic qui prend place en grande partie dans le nord du département. Les faits s'étaleraient au moins sur plusieurs mois.

Des grosses cylindrées volées

Lors des perquisitions menées à Châteauroux, Vatan, Reuilly, Rouvres-les-Bois, et Val Fouzon, les gendarmes ont retrouvé une dizaine de voitures volées, "des grosses cylindrées" précisent-ils dans un communique, ainsi que des pièces détachées. Les forces de l'ordre ont également mis la main sur du matériel pouvant servir à maquiller les voitures volées, afin qu'elles ne soient plus "identifiables", et sur de nombreux accessoires fréquemment utilisés lors de vols, comme des cagoules, des gants, ou encore des lampes frontales.

À l'issue des garde-à-vue des sept suspects, les principaux protagonistes présumés ont été convoqués en justice en octobre prochain. Les véhicules volés retrouvés ont été restitués à leurs propriétaires, précise par ailleurs les forces de l'ordre.

Une vaste enquête

Pour démanteler ce trafic, qui prenait place semble-t-il à échelle inter-départementale, 92 gendarmes ont été mobilisés. Avec des unités spécialisées comme celle du GIGN (groupe d'intervention de la gendarmerie nationale), de l'Institut de recherche criminel de la gendarmerie nationale (IRCGN), des équipes cynophiles, ou encore un peloton spécialisé de protection de la gendarmerie du Loir-et-Cher.