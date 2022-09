Dans l'Oise, un dompteur de fauves doit répondre de mauvais traitements sur ses dix tigres

C'est ce mardi 20 septembre que Mario Masson, dresseur de fauves, a rendez-vous devant le tribunal de Beauvais pour répondre notamment de l'accusation de mauvais traitements sur dix tigres. C'est l'association One Voice qui est à l'origine de l'affaire qui remonte à 2020.

Il a posé son fouet et doit comparaître sous les feux du tribunal correctionnel de Beauvais ce mardi 20 septembre : le dresseur de fauves Mario Masson est accusé notamment de mauvais traitement sur 10 tigres. C'est l'association de défense des animaux One Voice qui est à l'origine de la plainte. En 2020, elle affirme avoir retrouvé les fauves enfermés la plupart de la journée dans des cages de 2 mètres carrés à Blacourt, dans l'ouest de l'Oise, soit des conditions déplorables pour de tels félins.

Les gendarmes ont saisi les 10 tigres et les ont envoyé dans un refuge de la Loire, à Saint-Martin-la-Plaine. Depuis 2021, une loi interdit l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques. Ils ont six ans pour mettre leurs fauves et autres éléphants à la retraite.