Dans l'Orne, des cambrioleurs volent 2000 paires de lunettes chez un opticien de L'Aigle

Des cambrioleurs ont dérobé pour 100 000 euros de lunettes chez un opticien de L'Aigle, dans l'Orne, dans la nuit de mercredi à jeudi. La patronne a découvert au matin sa porte de service fracturée. A l'intérieur, tout son stock a disparu : 2000 paires de lunettes.

100 000 euros de préjudice

La gendarmerie de l'Orne a ouvert une enquête, et des techniciens de l'Identification criminelle sont intervenus pour chercher des empreintes et d'autres indices laissés dans le magasin. Mais pourquoi voler des lunettes ? "Dans le métier, le bruit qui court, c'est que ce sont des gens qui les revendent dans les pays de l'Est", assure la patronne.

Pour la commerçante, qui est franchisée, c'est un très gros préjudice, elle espère que les assurance pourront le couvrir. Le magasin a pu rester ouvert.