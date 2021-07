Dans l'Orne, la commune de Gacé à nouveau touchée par les inondations

Moins d'un mois après un épisode météo qui a fait d'importants dégâts, la commune de Gacé dans le nord-est du département de l'Orne est à nouveau touchée par les inondations. Une vingtaine d'inondations et six entreprises sont touchées.

Entre le 20 et le 22 juin dernier, le Sap-en-Auge mais aussi Gacé avaient été victimes des inondations : une centaine de maisons sinistrées, des entreprises touchées et un couple de personnes âgées sauvées in-extremis. Trois semaines plus tard, l'histoire se répète pour la deuxième commune en raison du débordement de la Touques.

Les habitants obligés de nettoyer après le débordement de la Touques © Radio France - Esteban Pinel

40 personnes mises en sécurité

"Un bilan provisoire fait état d’une vingtaine d’habitations inondées et six entreprises impactées dans une zone industrielle. 40 personnes ont été mises en sécurité. Aucune victime n’est à déplorer" précise la Préfecture de l'Orne dans un communiqué. Au total, 22 sapeurs-pompiers ont été engagés sur les opérations de reconnaissance et de mise en sécurité la nuit dernière.

L'eau est entrée dans une vingtaine d'habitations © Radio France - Esteban Pinel

La décrue est en cours mais les services de l'Etat appellent à être prudents car d'autres débordements sont toujours possible. La Préfecture demande aux habitants de ne pas descendre dans les caves, de débrancher les appareils électriques, d'éviter au maximum les déplacements et de respecter les déviations mises en place si vous devez bouger. Le département de l'Orne avait été placé en vigilance jaune pluie inondation.