Dans l'Yonne, deux maires ont été victimes de violences ces deux dernières semaines

Quels sont les pouvoirs des maires en matière de police ? C'est la question à laquelle la procureure de la république de Sens a répondu ce mercredi 21 juin, devant 70 élus réunis au tribunal judiciaire. Une question d'autant plus cruciale que les maires subissent régulièrement des violences de leurs administrés : deux maires de l'Yonne ont encore été victimes d'agressions ces deux dernières semaines, a révélé ce mercredi le président des maires de l'Yonne, Mahfoud Aomar.

Julie Colin, procureure de la République de Sens, est l'invitée de France Bleu Auxerre, ce jeudi 22 juin.

France Bleu Auxerre : Quelles sont les prérogatives des maires avec leur statut d'officier de police judiciaire ?

Julie Colin : Effectivement, ils ont le statut d'officier de police judiciaire. Donc techniquement, dans le code de procédure pénale, ils peuvent faire tout ce que font les PJ. Concrètement, ils ont des moyens d'action coordonnées. Évidemment, avec un procureur de la République, ils ont des moyens d'action sur les infractions, de ce qu'on va appeler de basse intensité, c'est à dire les contraventions de la première à la quatrième classe et dans les relations avec l'officier ministériel.

Pouvez-vous nous donner un exemple ?

Ils peuvent agir sur les moyens d'action au sein de la police municipale, c'est à dire les difficultés de stationnement. Ça peut être dans certains cas sur les déchets. Lorsque ça ne relève pas d'un délit, ça peut être du trouble de voisinage. Ils peuvent constater, alors agir. Ce n'est pas eux qui jugent, c'est pas eux qui sont à la fin, mais ils ont une capacité de constater l'infraction dans un PV, dans un procès verbal.

Ça veut dire que le maire ne va pas administrer une amende face à une irrégularité qui est constatée?

Non. Quand on évoque les pouvoirs du PJ, c'est sa capacité à constater l'infraction dans un document qui est un procès verbal et qui fait foi. Ce n'est pas la même chose "que je suis témoin et j'écris une lettre au procureur". Là, la preuve, c'est comme en PJ, un gendarme ou un policier, ça a une valeur probante beaucoup plus forte. Donc ils peuvent constater l'infraction et ensuite selon la transmettre, au ministère public ou à moi, procureure de la République.

Certains maires ont évoqué des cas de violence ou l'inquiétude par rapport à leurs administrés. Est ce que vous le constatez aujourd'hui qu'il y a des rapports qui sont plus tendus avec les administrés ?

J'essaye de conserver un optimisme. Mais nous sommes, il est vrai, sur une période où les chiffres augmentent. On porte une attention beaucoup plus forte à ces pressions, soit d'outrages, de petites violences qui sont commises, soit directement contre les élus. L'impression qu'on a perdu un espace de dialogue ou de contradiction apaisé. Parce qu'au fond, c'est ça. Et quand il n'y a pas de dialogue, c'est souvent la violence ou les outrages. Et pour moi, procureure, toute atteinte à un élu doit être traitée en priorité.