Dans l'Yonne, la famille de Nora Quoirin, disparue en Malaisie, garde espoir

Une partie de la famille de cette adolescente de quinze ans, disparue dans des conditions mystérieuses dimanche matin en Malaisie, se trouve actuellement à Venizy dans l'Yonne. Le grand-père, Sylvain Quoirin est le maire de la commune. Depuis quatre jours, il est partagé entre angoisse et espoir.

Yonne, France

Après quatre jours de recherches infructueuses dans la jungle environnant la résidence hôtelière où a disparu l'adolescente, les enquêteurs ont trouvé ce mercredi des empreintes digitales sur le cadre d'une fenêtre de l'hôtel. "Nous n'excluons aucune possibilité mais jusqu'à présent nous ne disposons d'aucune information", commente le directeur adjoint de la police dans l'Etat de Negeri Sembilan (Malaisie).

à lire aussi Malaisie : une jeune franco-irlandaise de 15 ans portée disparue pendant ses vacances

Dans l'Yonne, le grand-père de Nora suit les recherches à distance

Le grand-père de la jeune Nora, Sylvain Quoirin, suit à distance les derniers éléments de l'enquête. Depuis le départ, il est convaincu que sa petite-fille n'a pas fugué. Elle est portée disparue depuis le premier jour d'un séjour qui devait durer deux semaines. Selon le grand-père, la famille est arrivée très fatiguée de son voyage en avion. Par ailleurs, l'environnement de l'hôtel, constitué de jungle, n'est pas propice à une fugue et Nora souffre d'un léger handicap. La jeune fille très timide, fermée sur elle-même, est "fragile" selon son grand-père.

"Je pense qu'en Malaisie, c'est une affaire nationale" - Sylvain Quoirin, grand-père de Nora Quoirin, 15 ans, disparue lors de vacances en Malaisie Copier

Sylvain Quoirin, grand-père de Nora Quoirin, disparue depuis dimanche en Malaisie. Il est aussi maire de sa commune Venizy (Yonne) © Radio France - Renaud Candelier

Si ce sont des réseaux mafieux qui sont à l'origine de cette affaire, cela va être compliqué, très compliqué

Le grand-père de Nora Quoirin estime que des moyens importants sont mis en oeuvre pour rechercher sa petite-fille. Plus de 200 personnes ont été mobilisées sur place, avec notamment des chiens de recherche et des moyens aériens, drones et hélicoptère. "La Malaisie a un enjeu de crédibilité (sur cette affaire)", estime Sylvain Quoirin. "Derrière tout cela il y a une image de marque. Ce n'est pas bon pour la Malaisie si elle est vue comme un pays où les enfants peuvent être enlevés en tant que touristes. C'est très mauvais pour eux. Ceci dit, Kuala Lumpur (la capitale) est une énorme ville. Si ce sont des réseaux mafieux qui sont à l'origine de cette affaire, cela va être compliqué, très compliqué."

Police, pompiers, armée malaisienne sont mobilisés pour rechercher une trace de Nora Quoirin © Maxppp - Maxppp

Un enlèvement selon la famille de l'adolescente

Preuve de l'enjeu en terme d'image pour ce pays, le ministre malaisien de l'Intérieur s'est exprimé en ces termes : "Tous ceux qui viennent dans notre pays sont en sécurité et ne rencontrent aucun problème". Néanmoins la famille de Nora, dont une partie se trouve actuellement dans l'Yonne, est convaincue qu'il s'agit d'un enlèvement. "Chacun y met du sien pour apporter une pierre à l'édifice, que ce soit sur le plan juridique, réflexion, soutien moral, etc."

Une cagnotte en ligne a été mise en place par une tante de Nora, Aisling Agnew, depuis Belfast, pour des "membres de sa famille, basés en France et en Irlande, souhaitant se rendre sur place pour participer aux efforts de recherche et soutenir les parents de Nora".