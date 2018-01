Le mouvement de contestation des gardiens de prison se poursuit dans la Drôme et en Ardèche. Ce lundi, la prison de Valence sera bloquée, celle de Privas fonctionnera au ralenti. Les syndicats exigent de meilleures conditions de travail après plusieurs agressions la semaine dernière.

Valence, France

Depuis une semaine, plusieurs centres pénitentiaires sont bloqués ou fonctionnent au ralenti. Et ce, suite à plusieurs agressions en France visant des surveillants. Dans la Drôme, le blocage de la prison dure depuis une semaine. Il sera reconduit ce lundi, dès 6 heures du matin. Du côté de la prison de Privas, l'établissement fonctionnera au ralenti. Les gardiens ardéchois sont engagés dans le mouvement depuis vendredi dernier.

La prison de Privas fonctionnera au ralenti ce lundi - Hélène Arquich

Le mouvement se durcit

Ce dimanche, les mesures proposées par le gouvernement ont été rejetées par les syndicats pénitentiaires. Parmi les propositions de la Garde des Sceaux : la création de 1.100 emplois sur quatre ans et une prise en charge spécifique des détenus radicalisés. Mais c'est loin d'être suffisant pour Sylvain Royère, secrétaire local UFAP Unsa Justice à Valence : "C'est de la poudre aux yeux ! On demandait des mesures pour assurer notre sécurité ainsi qu'une revalorisation du métier de surveillant. Mais on n'a été entendu qu'avec parcimonie."

Selon Sylvain Royère, pour l'instant "il y a toujours un dialogue avec le gouvernement, mais il pourrait se rompre si l'administration ne fait pas un effort conséquent très rapidement".