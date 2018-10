Grenoble, France

Les premières études pour la construction du gazoduc Eridan datent du début des années 2000, et ce 16 octobre 2018 marque une des premières victoires judiciaires des opposants à ce projet. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté ministériel autorisant la construction de ce pipeline. Il doit relier les réseaux de gaz du nord et du sud de la France par un tuyau de 220 kilomètres entre Drôme et Bouches-du-Rhône, traversant 79 communes dont 31 dans la Drôme.

Une bataille mais pas la guerre

Pour réaliser un projet de cette envergure deux décisions sont nécessaires. D'un côté l'arrêté ministériel, de l'autre la déclaration d'utilité publique (DUP), seulement à ce moment-là le chantier peut aboutir. La DUP a été donnée en 2014, mais les opposants ont fait appel, il sera examiné probablement en 2019 par la cour d'appel administrative de Lyon.

Mais avec ce délibéré du tribunal administratif de Grenoble, GRT Gaz et les opposants se retrouvent balle au centre. Désormais GRT Gaz devra soit remonter un dossier pour obtenir à nouveau un arrêté ministériel, soit faire appel de la décision.

Manque d'une étude parasismique

Selon le délibéré que nous avons pu consulter, le tribunal administratif a retenu un défaut majeur dans le dossier de GRT Gaz : l'absence d'une étude parasismique en règle, la mise à jour de la loi n'a pas été prise en compte. Le tribunal considère ce manquement comme un "vice de procédure" et a donc décidé d'annuler l'arrêté ministériel.

Les arrêtés préfectoraux pris par la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône ont également été annulés. Ils prévoyaient d'imposer aux communes des dispositions d'urbanisme, une zone de 660 mètres de part et d'autres du gazoduc dans laquelle certains bâtiments ne pourraient pas être construits.

En résumé

En résumé les ombreuses associations, les communes et les particuliers opposés au projet ont marqué un point, mais ils n'ont pas remporté le match. En revanche, si la cour d'appel administrative de Lyon leur donne raison concernant la Déclaration d'Utilité Publique, ils pourront crier victoire et le projet sera enterré.

Les opposants recevront aussi, symboliquement, chacun mille euros de la part de l'état suite à la décision du tribunal administratif.