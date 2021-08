Dans la forêt de la Coubre près de Royan, tout est fait pour éviter un incendie comme dans le Var

Même avec des températures basses, et après un mois de juillet arrosé, l'incendie est un risque auquel la maire des Mathes/La Palmyre Marie Mascle pense "tous les jours : on est toujours en alerte. Nous avons quand même 6 043 emplacements de campings" explique-t-elle. "On n'est pas à l'abri d'un incendie, on n'est pas à l'abri d'un jet de mégot. On peut s'organiser le mieux possible mais si ça arrive, je ne sais pas les conséquence qu'il pourrait y avoir". En 1976, lors de l'incendie resté dans toutes les mémoires aux Mathes/La Palmyre, les flammes étaient venues lécher les abords de certains quartiers. Des habitants et même des animaux du zoo de la Palmyre avaient été évacués.

Ce sont finalement les tranchées pare feu creusées avec des tractopelles qui avaient empêché les flammes de ravager la commune mais 1076 hectares de forêt avaient brulé. Depuis, un exercice d'évacuation : EVAC 17 mené dans deux campings de la forêt de la Coubre en septembre 2017 par la préfecture de Charente-Maritime a permis d'affiner les procédures. "On a des plans d'évacuation, pour évacuer en un minimum de temps un maximum de personnes, en mettant en place des bateaux par exemple" indique la maire de La Palmyre/Les Mathes.

3 caméras thermiques directement reliées au centre départemental de secours près de La Rochelle

Pour éviter d'évacuer les habitants de la presqu'île d'Arvert, une zone surpeuplée en plein été, le mieux c'est encore d'anticiper et d'arriver à stopper les départs de feu avant qu'ils ne se développent. Le massif de la Coubre est couvert par un réseau de caméras thermiques Adélie (Alarme, Détection et Localisation des Incendies) implantées sur des tours de guet depuis 2010. Elles détectent automatiquement par comparaison d'image une émission de fumée.

Trois caméras travaillent "en triangulation" explique le Commandant Pierre-Antoine Meunier des pompiers : elles sont situées à Saint Augustin, Saint Georges de Didonne et la Tremblade ; une quatrième peut venir en appui depuis Saint Trojean. "Plus le départ de feu est identifié rapidement, plus on peut rapidement déclencher des moyens mis en alerte en fonction du niveau de risque feu de forêt", c'est ce qu'on appelle la politique des "feux naissants" ajoute-t-il. S'y ajoutent les patrouilles et les observations des agents de l'Office National des Forêt (ONF).

2 personnes verbalisées depuis le début de l'été pour avoir allumé un barbecue dans la forêt de la Coubre.

Le travail des agents de l'ONF dont dépend la forêt de la Coubre est essentiel. Ils sont mandatés par le conseil départemental pour débroussailler les bords des routes départementales 25 et 268 qui traversent la forêt. "On nettoie sur une largeur de 10 mètres de chaque coté de la route, on fait un élagage aussi à hauteur d'homme pour éviter, si un automobiliste jetait un mégot, des départs de feu" indique Dominique André, un des responsables de l'ONF dans la forêt de la coubre.

Les agents patrouillent de l'ONF en permanence l'été pour débusquer les vacanciers qui auraient envie d'allumer un barbecue. Il est interdit d'allumer un feu en forêt, mais il y a toujours des imprudents qui s'y risquent : "cette année j'ai verbalisé 2 personnes depuis le début de l'été" dit Dominique André. La plupart du temps, les agents font de la prévention, des rappels d'information et demandent de ranger les réchaud dans les véhicules mais "sur les barbecue, on est intransigeants, on verbalise". L'amende est de 135€.

Une vingtaine de citernes de 60M3 sont aussi enterrées dans la forêt pour que les pompiers puissent se ravitailler en eau. Ils disposent aussi d'une dizaine de mares naturelles. 36 kilomètres de pistes ont été créées pour permettre aux véhicules incendie d'accéder au plus près, ainsi que 12 kilomètres de pare-feu.

Et puis, il y a les conditions météo. Elles sont défavorables aux incendies en cet été 2021. Mais "il suffirait de trois ou quatre jours de beau temps avec de fortes chaleurs pour que le risque soit très sévère" confie Dominique André de l'ONF. "Donc on reste toujours vigilants".