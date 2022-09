Dans la forêt de la Double en Dordogne, on ne se réjouit pas trop vite de l'arrestation d'un pyromane samedi

L'arrestation d'un pyromane à Montpon-Ménesterol (Dordogne) samedi soir ne rassure pas les habitants et forestiers de la Double : d'autres incendies se sont déclarés depuis.

À la Roche Chalais, tout le monde fait la moue quand on évoque l'arrestation samedi d'un pyromane pris sur le fait dans un champ de maïs. L'ancien pompier jugé ce mardi n'a reconnu que le feu de samedi soir, mais l'enquête se poursuit pour tenter de savoir s'il est à l'origine d'autres feux en Dordogne ou ailleurs.

"Il y a eu un autre feu dimanche"

Mais les habitants et forestiers de la Double n'y croient pas, selon eux le "principal" pyromane est toujours en liberté : "on n'avait jamais eu de feu dans un champ, donc je ne vois pas pourquoi ce serait lui" juge Dimitri, propriétaire forestier qui a été épargné par le feu pour le moment. Sandra passe souvent en voiture dans la Double, elle fait le même constat "et puis il y a eu un autre feu dimanche" pendant la garde à vue du Périgourdin de 45 ans "je pense qu'il y en a qui ont pris l'exemple, il n'y en a peut-être pas qu'un" se questionne cette habitante de Parcoul.

Nathalie, une autre forestière de la Double "il était alcoolisé, avait une bouteille de vin et un briquet et il a allumé du maïs" souffle celle qui est aussi agricultrice, "est-ce qu'il avait vraiment l'intention de tout faire brûler ?" s'interroge-t-elle. Elle espère une autre arrestation avant le début des grosses pluies "sinon l'année prochaine, rebelote".