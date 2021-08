Dans la halle du Coderc de Périgueux, deux voleurs s'offrent un festin en pleine nuit

Le festin avait l'air exquis. Les meilleurs produits du Périgord réunis au stand du Jardin de Lily, sous la halle du Coderc. Pendant 28 minutes précisément, peu après trois heures du matin, deux hommes se sont attablés au stand de Christelle et se sont régalés avec du foie gras et beaucoup de produits de très bonne qualité "ils ont très bon goût" constate Christelle, la propriétaire de la boutique qui rit jaune lorsqu'elle regarde les images de vidéosurveillance. Selon elle, de 500 à 1000 euros de marchandises ont été emportés ou consommés sur place. "Ils se sont fait plaisir, ils avaient l'air très heureux" poursuit-elle. Les deux jeunes hommes ont pris le temps de s'assoir et d'accompagner leur repas de boissons. En repartant, les deux "fins gourmets" ont emporté deux gros sacs remplis de foies gras, de bières, de saucissons de canard et des bouteilles d'alcool.

Une plainte déposée

Comme le révèle le journal Sud-Ouest, ce dimanche matin, Christelle remarque que son stand n'est pas comme elle l'a laissé la veille : les housses des vitrines ont bougé, "mes cartes de visites n'étaient plus à leur place" se souvient-elle. C'est ce qui la pousse à consulter les enregistrements de ses deux caméras de surveillance. Immédiatement, les policiers se rendent sur place pour relever les empreintes, tous les indices et visionner les images : "en plus de la perte du vol, j'ai perdu ma journée avec cette histoire" se désole la commerçante qui ne décolère pas "je me lève tous les jours à cinq heures du mat' pour aller chercher ces marchandises". Attristée par le vol de ses produits, elle l'est encore plus par la tentative de vol d'une cagnotte : celle de la petite Margot, un bébé né sans oreilles : "Ça, ça me met très en colère" poursuit Christelle. La tirelire est restée sur place, elle était attachée à une chaîne.

Christelle a déposé plainte, et manque de chance pour les deux voleurs, ils sont parfaitement identifiables sur les images de vidéosurveillance.