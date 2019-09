Dans la Manche, huit clandestins découverts dans la salle des machines d'un cargo

Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord

Cherbourg, France

Vers 8h15, samedi 28 septembre, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est prévenue par le Cross Jobourg, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, que l'équipage du cargo EEMS DART vient de découvrir huit clandestins cachés dans la salle des machines. Des Albanais âgés de 21 à 29 ans. Le navire était parti de Rouen la veille à 12h05 et faisait route vers l'Irlande.

Le bateau, immatriculé à Gibraltar, fait demi-tour vers Cherbourg, port français le plus proche, et mouille en grande rade peu après midi. Quatre gendarmes maritimes accompagnés de deux fusiliers marins de la compagnie de Cherbourg arrivent en zodiac pour récupérer les clandestins. Le transbordement se déroule sans heurts, dans le calme. Les huit hommes, en bonne santé, sont ensuite pris en charge par la police aux frontières.

Une enquête a été ouverte par le parquet du Havre, compétent pour les affaires en mer. Le navire a lui repris sa route vers l'Irlande.