Dans la Manche, plus de 380 infractions de la route au cours du week-end de l'Ascension

Le samedi 28 et le dimanche 29 mai, des contrôles routiers ont eu lieu dans la Manche et le bilan est, encore une fois, très mauvais. La Préfecture de la Manche a relevé 381 infractions. "La sécurité est l'affaire de tous", rappelle-t-elle dans un communiqué.

Il y a encore eu beaucoup d'infractions sur nos routes manchoises le week-end de l'Ascension, les 28 et 29 mai. Il y a eu exactement 381 infractions dont 13 excès de vitesse de plus de 40 km/h. La Préfecture de la Manche précise que 34 permis ont été retirés et 41 véhicules immobilisés. Elle rappelle donc "la nécessaire prise de conscience des conducteurs et l'importance d'un respect strict du code de la route" alors que depuis le début de l'année, 12 personnes ont déjà été tuées dans notre département dans des accidents de la route.