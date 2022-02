Dans la rue de Bourgogne à Orléans, la menace, toujours, de l'effondrement de deux immeubles en particulier

Le maire d'Orléans Serge Grouard, entouré de tous les services concernés, a reçu ce mercredi 16 février les habitants de la rue de Bourgogne, forcés de quitter leurs logements le 12 janvier dernier, parce que deux immeubles menacent de s'effondrer. Un vaste périmètre reste inaccessible dans ce secteur, car il est dangereux, bien au-delà des immeubles concernés par ce risque d'effondrement. Ce sont donc une cinquantaine de personnes, propriétaires ou locataires, qui sont venus prendre des nouvelles.

Relogés notamment par la mairie, ils n'ont pas eu de très bonnes nouvelles : un retour à la maison n'est pas envisageable pour le moment, le périmètre reste bouclé et inaccessible. C'est ce que retient Christelle, propriétaire d'un studio en face des immeubles fragilisés, au 26 de la rue de Bourgogne. Elle avait investi l'été dernier pour se constituer une retraite, mais actuellement son locataire n'est plus dans le logement, il est interdit d'accès, il est juste en face des deux bâtiments les plus fragiles. Et elle s'attend à ce que la situation dure encore plusieurs mois : "je n'habite pas sur place, je sais que c'est beaucoup plus difficile pour ceux qui ont dû partir sans rien. Mais on voit bien de plus en plus que cela va être long, et compliqué".

La demande de classement en état de catastrophe naturelle toujours en cours

Sur le plan de l'avancée des expertises, pour savoir ce qui a provoqué le mouvement de terrain qui a fragilisé le sous-sol de la rue de Bourgogne et de la rue voisine des 4 Fils Aymon juste à côté, l'hypothèse d'une fuite d'eau est exclue assure le maire Serge Grouard, la piste d'une cause naturelle est retenue. Encore faut-il le faire reconnaitre par l'Etat, la mairie espère faire passer le dossier de demande de classement en état de catastrophe naturelle le 12 avril prochain.

En attendant, les deux immeubles les plus fragiles, les 19 et 21 de la rue de Bourgogne, sont sous surveillance étroite et les ingénieurs cherchent des solutions pour faire en sorte qu'ils arrêtent de bouger explique Serge Grouard : "on a installé des capteurs, on les suit en permanence, et on voit qu'ils continuent de bouger, de 0,5 à 0,8 mm par jour. Donc on a ces capteurs, on a envoyé tous les moyens possible pour voir dessous, des drones notamment. Et on met des alarmes qui sonneront s'ils bougent de façon menaçante".

Les habitants veulent retourner chercher des affaires chez eux

Le maire espère que des travaux de comblement du sous-sol, sous ces deux immeubles, pourront être enretrepris, et que ces travaux, s'ils sont réalisables, "rien n'est encore certain" prévient Serge Grouard, pourront être terminés d'ici un mois. Les habitants lui ont aussi demandé d'avoir accès, pour ceux pour qui c'est possible, de nouveau à leurs logements pour récupérer des affaires. Ils avaient pu le faire pendant 45 minutes le 22 janvier. La mairie assure qu'elle fera le maximum, sans fixer de date. En revanche, il est assez clair sur ce qui attend les immeubles des numéros 19 et 21 de la rue de Bourgogne : "ils devront sûrement être détruits, ils sont beaucoup trop fragilisés".