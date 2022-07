Dans la Somme les pompiers évacuent 250 habitants pour les protéger d'un feu de champ

250 habitants de Moreuil, dans la Somme, ont dû évacuer leurs maisons dans la précipitation, ce mardi 19 juillet peu après 16h00, à cause d'un feu dans le champ voisin des lotissements des Hautes Terres et de la Vallée Campion. Les pompiers les ont mis en sécurité dans deux salles de la commune, le temps de maîtriser l'incendie. Ils ont pu regagner leur habitation dans la soirée.

Le feu de champ a longé les maisons à Moreuil. © Radio France - Céline Autin

Chez les habitants témoins du feu, le choc et l'émotion

Les flammes sont venues lécher les murs des habitations. Annie était en train de garder ses trois petits-enfants : "les enfants m'ont dit, "ça brûle !" On a entendu les pompiers, on a vu que les flammes descendaient très vite, c'est affolant." Annie s'est enfui avec ses petits-enfants et son mari le plus vite possible. Une habitante de Moreuil a pu les faire monter dans sa voiture pour les éloigner du quartier.

Les pompiers de la Somme ont évacué 250 habitants présents dans les deux lotissements concernés à Moreuil. © Radio France - Céline Autin

Les habitants évacués ont ensuite été pris en charge dans la salle des fêtes de Moreuil, ainsi que dans la salle Antoine Vitez. "On a déjà vu des incendies dans le Sud, de loin, témoigne Annie, mais là, c'était impressionnant". "J'ai essayé d'arroser pour stopper les flammes, soupire son mari. Mais ça n'a servi à rien, on a abandonné la maison."

Les pompiers restent en surveillance pur éviter tout nouveau départ de feu. © Radio France - Céline Autin

Grâce à l'intervention des pompiers, aucune maison n'a été détruire par les flammes. Douze propriétaires ont tout de même perdu des cabanons, trampolines et autres meubles de jardin. "On se dit que ce qui se passe en Gironde, c'est fou. Et le lendemain, quelque chose comme ça nous arrive..." déplore Amandine. Elle va devoir nettoyer les cendres qui sont entrées dans sa maison et tenter d'effacer le souvenir du feu.

Des cendres sur la gazon et ici dans les piscines témoignent du passage tout proche des flammes. © Radio France - Céline Autin

Au total, 22 hectares de chaume ont brûlé. Tous les habitants ont regagné leur maison dans la soirée.

