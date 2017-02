Dans la Vienne, un conducteur de "go fast" intercepté sur l'A10 et blessé par balles

Le conducteur d'un "go fast" a été intercepté dans la Vienne dans la nuit de mercredi à jeudi. L'homme a été arrêté sur l'aire de Jaunay-Clan. Les forces de l'ordre ont du faire usage de leur arme pour interpeller le conducteur qui a été blessé.

Le véhicule aurait refusé de se soumettre à un contrôle à hauteur de Tours. C'est donc après le péage sur l'A10 que la course poursuite s'engage avec les douaniers, les policiers et le coupé de marque allemande. Lorsque la voiture arrive à hauteur du Futuroscope, elle aurait pris la bretelle pour repartir sur Paris mais c'est juste après sur l'aire de repos de Jaunay-Clan que le conducteur est intercepté après une centaine de kilomètres de course poursuite.

Le conducteur blessé et hospitalisé

Le suspect de ce "go fast" -convoyage de drogue à bord de voiture à grande vitesse- aurait voulu heurter les forces de l'ordre afin de prendre la fuite. Elles ont fait usage de leur arme et l'homme atteint à la cuisse a été hospitalisé.

Pas de précisions sur la drogue transportée

Le parquet de Poitiers n'a pas apporté de précisions sur la nature de la drogue transportée. pas de précisions non plus sur la quantité.