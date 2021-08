Dans le bâtiment, les employeurs de la Vienne inquiets face à la pénurie de main d'œuvre

Dans la Vienne comme dans toute la France, le secteur du bâtiment manque de bras. Si le problème est récurrent, il s'intensifie depuis fin 2020. Selon Pôle Emploi, 1 000 offres d'emplois sont à pourvoir dans le département.

"Où sont les candidats ?"

"En juillet, on a reçu quatre CV", constate Carine Courtaudière, la secrétaire générale de la Fédération du bâtiment de la Vienne. L'organisme met en relation les demandeurs d'emplois et les entreprises du bâtiment. "Quand on nous appelle, on n'a presque rien à proposer", explique Carine Courtaudière, penchée sur son dossier. "Vous voyez, là il n'y a aucun CV de menuisier, de plâtrier, de couvreur..."

Une situation qu'elle ne s'explique pas, ou seulement en partie. "Avec la pandémie, tout le monde n'est pas retourné travailler", note la secrétaire générale. Elle rappelle aussi que le secteur du bâtiment manque d'attractivité : "Les gens on peur de la pénibilité du travail... Même si c'est une idée un peu datée, aujourd'hui les conditions se sont beaucoup améliorées !" Mais ces explications la laisse inquiète : "On se demande : où sont les gens ?"

Un manque d'employés qualifiés et de candidats à la formation

Une question que se pose aussi Nicolas Pepoli, qui gèrel'entreprise de plâtrerie et de menuiserie2PI, à Mignaloux-Beauvoir. "Il me manque deux employés, et on est 25 en tout." L'entreprise continue à tourner. "On trouve toujours des solutions... Mais il a fallu s'adapter, et travailler certains samedis par exemple."

C'est d'autant plus frustrant que nous avons des postes bien payés et encadrés à pourvoir !

Il se dit aussi "très préoccupé" de ne plus trouver de candidats à la formation. "Désormais, c'est ce que recherchent beaucoup d'entreprises", explique Carine Courtaudière de la Fédération du bâtiment. "Ils sont prêts à former les gens, pour pouvoir les employer après." L'organisme propose aussi des ateliers dans les écoles ou des speed-dating d'emplois. "Toutes les pistes sont bonne à prendre", conclut Carine Courtaudière.