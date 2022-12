Dans le brouillard, sans téléphone, la frayeur de trois randonneurs dans la Drôme

Il est 15h37 quand les pompiers de la Drôme reçoivent un appel assez inquiétant : celui de trois randonneurs, perdus dans le brouillard, quelque part entre Le Poët-Laval et Eyzahut. Les trois individus sont bien équipés pour une longue randonnée, mais ils n'ont bientôt plus de batterie. L'appel dure à peine plus de deux minutes, ils décrivent comme ils peuvent l'endroit où ils se trouvent, entre leur commune de départ et la montagne du Poët, puis la batterie s'épuise.

Le SDIS 26 (Service Départemental d'Incendie et de Secours) lance alors les grands moyens à leur recherche : 14 pompiers, la plupart spécialisés dans les opérations en montagne. Le problème, c'est que la zone est vaste, la description des randonneurs peu précise. Les heures passent, sans nouvelles, jusqu'à la fin d'après-midi. Un peu avant 18 heures, les pompiers apprennent alors que les perdus ont su retrouver leur chemin vers Le Poët-Laval. Moralité selon les secours : n'oubliez pas de vérifier vos téléphones et la météo avant de partir en randonnée.