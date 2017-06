Dans le Buzz, les images impressionnantes de l'incendie de Theix, la chaleur en Bretagne et Epouce.fr

Dans le Buzz Armorique, retour en images et en vidéos sur l'incendie d'une station service de Theix dans le Morbihan. Les Bretons aussi qui se plaignent de la chaleur. Et un site de covoiturage rural?

Images très impressionnantes de l'incendie d'une station service de Theix dans le Morbihan

C'était lundi après-midi, un feu de haie s'est propagé et a fait explosé des bouteilles de gaz situées sur la station service du Carrefour Market de Theix près de Vannes. Il était 15h, l'incendie a été très impressionnant mais heureusement il n'y a pas eu de blessé. On vous dit tout ici.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux témoins ont partagé rapidement des photos et des vidéos:

Incendie incroyable à theix noyalo Morbihan carrefour market pic.twitter.com/5GUmAemoYB — Flachsud (@Flachsud1) June 19, 2017

Incendie incroyable à theix noyaloau carrefour market pic.twitter.com/SJoDRXatSv — Flachsud (@Flachsud1) June 19, 2017

Les étincelles d'une meleuse seraient à l'origine de l'important incendie dans une station-gaz à Theix-Noyalo. pic.twitter.com/jVJ6VGuCd9 — Maël Fabre (@maelfabre) June 19, 2017

🎥🆘🇫🇷 #France : Depuis 15 h, une quinzaine d'explosions ont retenti au niveau de la station-essence à #Theix .

Ça crame bien ... pic.twitter.com/sWJY1Ijaxs — ¶ - T - A (@PorteTonAme) June 19, 2017

Certains Bretons n'aiment pas la chaleur et le font savoir sur les réseaux sociaux

Steph a acheté une piscine, une petite pour espérer survivre avec une telle chaleur en Bretagne. Il fait trop chaud pour que je l'installe 😅 — Aurélia (@internenet) June 19, 2017

On a pas l'habitude d'avoir cette chaleur en Bretagne, j'ai pas signé pour ça moi — maë (@maellegrgn) June 19, 2017

On est pas habitué à cette chaleur en Bretagne hein — WHY NOT ? (@_thebirdsings) June 19, 2017

J'suis pas venue en Bretagne pour avoir trop de chaleur okayyy ? — ju♡ (@justine_hue) June 19, 2017

Ok ok MÊME EN BRETAGNE ON PEUT PAS RESPIRER C QUOI CETTE CHALEUR — jude qui s'adapte (@2glantine) June 19, 2017

Epouce.fr un nouveau site de covoiturage rural

Le Site Epouce.fr veut devenir l'alternative de Blablacar dans les campagnes ! Du covoiturage de proximité libre et gratuit qui existe depuis 2 ans et compte 1500 inscrits. L'idée pour son créateur Pascal Hénaff, "c'est de trouver des manières alternatives de se déplacer pour aller au boulot, chez le médecin... le tout en faisant des rencontres". Comme avec son grand frère mondialement connu, vous pouvez proposer un trajet, vous entrez votre lieu de départ, votre lieu d'arriver et vos horaires, c'est très simple. Et idem si vous cherchez un trajet. En revanche à l'inverse du site Blablacar, Epouce.fr ne prend aucune commission sur le prix imposé par le conducteur.