Une originale et très rapide course-poursuite à pied s'est déroulée dans le centre-ville de Laval dans la soirée du mardi 10 mai. Un automobiliste, qui a refusé d'être contrôlé, a pris la fuite. Chaussé de claquettes, il n'est pas allé très loin.

Dans le centre-ville de Laval, il prend la fuite en claquettes, chute lourdement et se fait interpeller

Les policiers mayennais n'ont pas eu beaucoup d'efforts à produire mardi 10 mai dans la soirée pour mettre la main sur un automobiliste récalcitrant. Ce soir-là, une patrouille procède à un contrôle routier dans le centre-ville de Laval, fait signe à un automobiliste de stationner sur le bas-côté de la route. Le conducteur accepte sans sourciller.

Juste après avoir éteint le moteur, il sort soudainement de l'habitacle et prend la fuite. Il n'ira pas très loin. Le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, est chaussé de claquettes, pas très pratique pour filer à l'anglaise et semer les forces de l'ordre. Ce qui devait arriver arriva avec de tels accessoires, il chute lourdement sur la chaussée et c'est là que les policiers le cueillent sans aucune difficulté.

Originaire d'Angers, ce passionné de courses fulgurantes, déjà connu par la justice, circulait alors qu'il n'a pas de permis. Il a été placé en garde à vue. Il sera relâché à l'issue et convoqué devant le tribunal prochainement.