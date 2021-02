Dans le centre ville de Mayenne, il roule à vélo avec plus de 3 grammes d'alcool dans le sang

On pourrait légitimement se demander comment il est possible d'enfourcher un deux roues avec plus de trois grammes d'alcool dans le sang ? C'est ce qu'à pourtant fait un homme de 55 ans, dans le centre ville de Mayenne, le 5 décembre.

L'homme avait été interrompu dans sa chevauchée par les gendarmes. Ce cycliste était donc jugé ce jeudi par le tribunal correctionnel de Laval. Il a écopé de soixante jours amendes à 4€.