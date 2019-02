Assises de la Vienne : "il la traitait pire qu'une bête"

Poitiers, France

Après une longue journée consacrée aux rapports du médecin légiste puis à ceux des experts psychiatres et psychologues, la présidente a organisé une confrontation entre les deux accusés. Confrontation pour tenter de faire la lumière sur les dernières heures de la victime et le rôle de chacun des deux. Une fois de plus, l'homme et la femme ont présenté des versions radicalement différentes.

« Qui l’a déposé sur le bord d’un chemin ce soir de février 2016 » demande la présidente. Elle affirme qu’il l’a fait seul.Lui qu’elle l’a aidé.

« Qui lui a enlevé la robe de chambre ? » Là encore, ils s'accusent mutuellement.

« Et pourquoi lui avoir enlevé cette robe de chambre ?» enchaîne la présidente « _J_e pense qu’il lui a enlevé pour qu’elle décède plus vite » répond spontanément la femme. « J’ai jamais pensé à ça » rétorque son ex compagnons. Les questions pleuvent. Les réponses contradictoires et les versions parfois nouvelles des accusés s'accumulent. Puis la présidente les interpelle tous les deux. Elle rappelle les violences, les humiliations subies par la victime comme ces photos qu'il a pris d'elle nue, dans des positions obscènes.

Il évoque clairement son suicide

« Quand on voit tout cela, est ce que vous pensez qu’elle a été traitée comme un être humain ? . Non répondent-ils tour à tour « Il la traitait pire qu’une bête » crache la femme. Lui refuse d'aller dans ce débat. S'assoit affirmant ne plus vouloir répondre, se relève sur les conseils de son avocat et déclare : « c’est dur pour moi, j’ai du remords ». Quelques minutes plus tard, l'accusé sanglote "J'aimais la victime, comme j'aime ma compagne" avant d'ajouter : "Je sais, dit-il, que je vais passer beaucoup d'années en prison. Je pense pas que je tiendrais. La prison pour moi c'est un traumatisme". Il évoque alors clairement sa volonté de se supprimer avant de conclure : "quand je m'en irai, j'irai rejoindre mon père".

Une responsabilité altérée

Plus tôt dans la journée la cour a entendu le rapport du médecin légiste qui a confirmé le calvaire vécue par la victime au regard des multiples plaies, contusions, traces de brulures et fracturées constatés. Avant de s'interroger à la psychologie des deux accusés. Pour les experts, la femme vivait sous l'emprise de son compagnon. Sa très grande fragilité, sa vulnérabilité, sa dépendance vis-à-vis de son compagnon ont pu l’empêcher d’agir selon elles et donc d'appeler à l'aide. Pour l'homme, l’expert psychiatre estime au vu de ses déficiences multiples "_qu'_on est dans le registre de l’altération de sa responsabilité" dans ce crime. Ce n’est pas neutre sur le plan juridique. Si le jury suit ses conclusions, cela abaisserait à 30 ans la peine maximale encourue par l’accusé et non plus la réclusion criminelle à perpétuité.

Un rapport incompréhensible entre l'accusé et la victime

Au-delà, le psychiatre reconnait avoir eu des difficultés à cerner cet homme. Il n'a pas non plus réussi à déchiffrer le rapport contradictoire qu’entretenait l’accusé avec la victime. D’un côté, détaille-t-il, l’accusé parle d’elle comme d’une copine d’enfance, de quelqu'un qu'il aime. D’un autre, il nourrit une forme de haine à son égard. Haine liée à une histoire invérifiable vieille de 35 ans. La victime aurait volé de l’argent aux parents de l’accusé, vol qui aurait été imputé à celui-ci. Sa mère l'aurait alors rejeté lui qui l'idéalisait tout comme son père. Mais de là à expliquer les violences répétées commises sur la victime, cela reste incompréhensible pour l'expert psychiatre qui l'a examiné.

Le verdict est attendu mercredi en toute fin de journée