Dans le Douaisis, 2.500 abonnés Orange privés d'Internet après un vol de câbles

Dans le Douaisis, quelque 2.500 abonnés à l'opérateur Orange sont privés de services internet, TV et téléphonie par internet ce mercredi après un vol de câbles à Lambres-lez-Douai. Cinq communes sont concernées. Le retour à la normale est prévu au plus tard ce week-end.

C'est une coupure qui pourrait durer. Dans le Douaisis, 2.500 foyers et professionnels comme l'hôpital de Douai sont privés de services internet, TV et téléphonie par internet depuis ce mercredi à cause d'un vol de câbles constaté à Lambres-lez-Douai. Les cinq communes touchées sont Sin-le-Noble, Férin, Douai, Dechy et Lambres-lez-Douai.

Retour à la normale ce week-end au plus tard

Les travaux vont durer de plusieurs heures à plusieurs jours. "Les travaux sont compliqués et nécessitent de resouder un à un plusieurs milliers de fils de cuivres nécessaires à l’acheminement du réseau", explique Orange dans un communiqué. Le retour à la normale se fera au fur et à mesure. Il est prévu au plus tard ce week-end.