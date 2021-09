Un maire du Gard veut imposer le pass sanitaire au personnel municipal, le tribunal lui donne tort

Il y a dix jours, Thierry Féline, le maire de Saint-Laurent-d'Aigouze (Gard) a voulu imposer le pass sanitaire à tout le personnel de la mairie et de la communauté de communes par une note de service. Une mesure qui aurait du concerner plus d'une centaine d'employés.

Considérant cette décision illégale, la CGT des services publics a saisi le tribunal administratif en référé, pour suspendre la décision du maire. Jeudi, le tribunal a donné tort au maire. La décision d'imposer le pass sanitaire a été suspendue.

Pour Alain Martin, délégué CGT des services publics, "le but était de se défendre, de faire jurisprudence pour éviter que nos libertés soient de plus en plus restreintes."