PHOTOS : Dans le Gard, une brigade spécialisée pour retrouver l'origine des incendies

Retrouver le point de départ et la cause de l'origine d'un feu dans le Gard. C'est le travail de la Brigade de recherche des causes et circonstances d'incendie. Une brigade composée de 3 personnes, 3 agents d'administrations différentes : Pompiers, ONF et, selon l'endroit, Gendarmerie ou Police.

Les 3 membres de la "Brigade de recherche des causes et circonstances d'incendie" en train d'inspecter la zone de départ du feu du 7 juillet 2022 à Montfrin (Gard)

Dans le Gard, après chaque incendie, la "Brigade de recherche des causes et circonstances d'incendie" est envoyée sur les lieux. Une brigade composée de 3 personnes, chacune d'une administration différente : Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gard, Office National des Forêts et, selon l'endroit, Gendarmerie ou Police. A ces personnes de retrouver le point de départ du feu et de tenter de retrouver l'origine du du feu : naturelle ou humaine et si humaine, accidentelle ou malveillante.

Reportage sur le travail de la "Brigade de recherche des causes et circonstances d'incendie" à Montfrin (Gard) après l'incendie du 7 juillet 2022 Copier

3 personnes avec des compétences différentes car issues de 3 administrations différentes, le tout pour mieux lire la dynamique du feu à travers les indices qu'il a laissés sur la végétation, sur les pierres, les coquilles d'escargots ou les déchets abandonnés. A ces 3 personnes de refaire à l'envers le parcours de l'incendie pour retrouver le point d'origine. Point d'origine qui est alors traité comme une scène de crime. D'ailleurs le gendarme ou le policier de cette brigade est un technicien d'identification criminelle.

Pour le major de gendarmerie Pascal Sperandio -technicien d'identification criminelle, la zone d'origine du feu est traitée comme une scène de crime Copier

Un traitement de scène de crime pour préserver au mieux les indices et pouvoir retrouver un mégot, des traces d'essence, d'alcool à brûler ou de white-spirit. Cette "Brigade de recherche des causes et circonstances d'incendie" ne mène pas l'enquête ensuite. Son rôle est de relever le maximum d'indices sur le terrain. Elle donne ses conclusions, analyses, prélèvements et/ou pièces à conviction aux enquêteurs judiciaires, gendarmes ou policiers, chargés de retrouver le ou les incendiaires.

Chris Buchon, agent de l'Office National des Forêts et membre de cette "Brigade de recherche des causes et circonstances d'incendie" Copier

Chris Buchon, agent ONF, Thierry Boussado, lieutenant de pompiers et Pascal Sperandio, major de gendarmerie en train d'examiner un pierre pour retrouver le sens de propagation de l'incendie © Radio France - Philippe Thomain