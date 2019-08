Dans le Golfe de Saint-Tropez, 80% des cambriolages ont lieu sans effraction

Si les cambriolages sont en légère baisse cet été dans le Golfe de Saint-Tropez, 80% des vols ont lieu sans effraction. Portes d'entrée laissées ouvertes, fenêtres et/ou volets non fermés... Les gendarmes lancent un nouvel appel à la vigilance.

Saint-Tropez, France

Depuis le début de l'été, les gendarmes de la compagnie de Gassin - -Saint-Tropez font un constat alarmant : 80% des cambriolages enregistrés dans le Golfe de Saint-Tropez ont eu lieu sans effraction. Les cambrioleurs pénètrent facilement dans les domiciles parce que la porte d'entrée n'a pas été fermée à clés ou parce qu'une fenêtre est restée ouverte. C'est notamment le cas dans les logements loués par des touristes qui, une fois en vacances, oublient les principes essentiels de précaution.

Les gendarmes remarquent également que les objets de valeur sont rarement rangés ou cachés : ordinateurs, smartphones ou bijoux sont laissés à la vue de tous sur les tables ou les lits et les cambrioleurs n'ont plus qu'à se servir.

Près de quatre cambriolages par jour en juillet

Les gendarmes vous demandent donc d'être beaucoup plus vigilants face aux risques de cambriolages. D'autant que l'été, des équipes venues d'Europe de l'Est sillonnent le Golfe de Saint-Tropez où des touristes, souvent plus fortunés qu'ailleurs, font escale.

La compagnie de gendarmerie de Gassin - Saint-Tropez, sous l'impulsion du Colonel Alexandre Malo commandant de groupement, a d'ailleurs mis en place depuis la mi-juin un groupe d'enquêteurs spécialisés dans les cambriolages. Composée de 18 personnes, cette "brigade" enregistre déjà des résultats encourageants : le nombre de cambriolages a baissé au mois de juillet : 112 enregistrés en 2019 contre 137 l'an passé à la même époque. Cela représente tout de même près de quatre cambriolages par jour dans la zone.