Dans le Grand Nancy, la police lance un appel à la prudence après plusieurs vols par ruse

L'appel à la vigilance de la police dans le Grand Nancy. Quatre personnes âgées ont été victimes de vols par ruse ces derniers jours à Vandoeuvre, Nancy et Laxou. Dans les quatre cas, deux hommes se sont présentés aux domiciles, s'affichant comme des employés municipaux venus donner un cadeau en échange d'une petite participation financière.

Les victimes partaient ensuite chercher leurs économies. L'un des deux hommes prétextait aller aux toilettes et venait se servir et voler l'argent. C'est au départ de ces deux hommes que les victimes s'apercevaient qu'elles avaient été trompées. La police appelle donc à la plus grande prudence vis à vis d'éventuels démarcheurs.